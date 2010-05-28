Реєстратор акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь» каже, що його ніхто не захоплював

ТОВ «Українська реєстраційна компанія» (УРК) та її трудовий колектив працює в штатному режимі, в повному обсязі виконує зобов`язання перед своїми клієнтами.

Про це йдеться в офіційному повідомленні УРК, переданому УНІАН.

«Ніяких перешкод для роботи компанії, претензій із боку державних органів немає. Ніякої інформації про своє відстронення або звільнення діючий керівник компанії не поширював. Тим більше не може йтися про якесь силове захоплення офісу компанії», - наводяться в повідомленні слова директора компанії Ксенії МУРИЛЬОВОЇ.

«Українська реєстраційна компанія» звертається до засобів масової інформації, інформаційних агентств, інтернет-видань із переконливим проханням не поширювати неперевірену, не відповідну дійсності інформацію, яка може завдати шкоди іміджу, діловій репутації та бізнес-інтересам нашої компанії, призвести до відпливу клієнтів і завдання матеріальних збитків. Закликаємо всіх представників ЗМІ дотримуватися загальноприйнятих принципів коректності й ділової етики.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня на сайті газети трудового колективу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» «Ильичевец» було розміщено повідомлення про те, що офіс «Української реєстраційної компанії», яка здійснює ведення реєстру акцій ММК ім. Ілліча і ЗАТ «Ілліч-Сталь», захоплено невідомими.

За даними видання, група невідомих блокувала доступ співробітників до робочих місць, а директору «Української реєстраційної компанії» повідомлено, що на його місце вже призначено нового керівника.

Нагадаємо, 26 травня в ході прес-конференції представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив про те, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

Разом із тим, генеральний директор ММК ім. Ілліча Владимир БОЙКО спростовує інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого й товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2009 року скоротив виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2%, порівняно з 2008 роком.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (понад 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.