360 кущів конопель вирощував на власному подвір'ї житель Донеччини

Міліція вилучила у жителя міста Костянтинівка Донецької області 366 кущів конопель.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, співробітниками Відділу з питань боротьби з незаконним оборотом наркотиків Костянтинівського міськвідділу міліції нещодавно був затриманий 22-річний місцевий житель, який вирощував коноплі на власному подвір`ї. За місцем проживання зловмисника вилучено 366 кущів конопель загальною масою 6,8 кг і ще 1,5 кг вже висушеної рослини. Щодо затриманого порушено кримінальну справу за двома статтями Кримінального Кодексу України: за виготовлення наркотиків (ст.309) і незаконний посів конопель (ст.310).

В УВС відзначили, що правоохоронці Донецької області впродовж літа, з 1 червня до 1 вересня, проводитимуть операцію «Мак». Заплановане відпрацювання покликане викорінити нелегальні посіви маку і конопель на території регіону, пояснили в УВС.