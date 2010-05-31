У Києві грабіжник задушив 22-річну жінку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, в Солом’янському районі міста Києва в будинку за місцем тимчасового проживання було знайдено мертвою з ознаками удушення 22-річну жительку Рахівського району Закарпатської області. У результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 21-річного безробітного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він увечері 28 травня, з метою крадіжки, зайшов до будинку потерпілої, але був застигнутий господаркою, і задушив її.