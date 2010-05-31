Одеський губернатор шукає шляхів повернути Військовий інститут зі Львова

У вересні цього року почнеться навчання на першому і другому курсах тилового факультету Військового інституту при Одеському Національному політехнічному університеті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву обнародував сьогодні голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК після зустрічі із заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України Григорієм САКОВСЬКИМ.

За словами губернатора, саме з метою інспекції стану справ у Військовому інституті прибула до Одеси комісія Міноборони на чолі з Г.САКОВСЬКИМ. Досвідченим офіцерам належить визначити «можливості початку з вересня 2010 року навчання в інституті».

Голова обласної держадміністрації також запевнив журналістів, що з боку керівництва Одеської ОДА «буде вжито всіх заходів для повернення до Одеси факультетів підготовки десантних і розвідувальних підрозділів - оскільки це відповідає позиції керівництва країни».

Як повідомлялося, Е.МАТВІЙЧУК раніше вже заявляв, що до вересня буде відновлено навчання в Одеському інституті Сухопутних військ, хоча бюджетних коштів на це в поточному році не передбачено. Щоб зібрати необхідний мінімум - 10 млн. грн. – Е.МАТВІЙЧУК навіть пообіцяв 20 травня «ініціювати створення добродійного фонду, в який кожен одесит, бажаючий повернути виш до Одеси, зможе пожертвувати кошти».

У свою чергу під час візиту до Львова 27 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що поки що «не розглядав питання про повернення вишу до Одеси», не вважаючи його першочерговим.

Проте глава держави зазначив, що переведення інституту на захід України було «політичним рішенням». У Львівську академію Сухопутних військ «вкладено величезні гроші», а в Одесі «вже багато що відновити неможливо».

Разом з тим Президент висловив думку, що «правильно буде використовувати існуючі підготовчі бази на півдні України, і частина вишу має бути саме там».

Довідка УНІАН. У 2005 році Кабінет міністрів України вирішив перевести навчальний процес і майно Одеського інституту Сухопутних військ до Львова. А в серпні 2006 року Кабмін на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прийняв рішення реорганізувати виш, створивши Військовий інститут при Одеському Національному політехнічному університеті. Пізніше ряд приміщень Військового інституту було передано Державній судовій адміністрації України, Південноукраїнському педагогічному університету та іншим установам.