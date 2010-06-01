Мінрегіонбуд вважає незаконною Службу головного архітектора Києва

Міністерство регіонального розвитку і будівництва вважає незаконним рішення Київської міської ради про створення Служби головного архітектора столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу повідомив заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Ігор СОКОЛОВ.

За його словами, містобудівні закони визначають, що управління територіями на місцевому рівні здійснює спеціальний уповноважений орган у питаннях містобудування та архітектури (Головне управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища КМДА).

Заступник міністра нагадав, що ця норма прописана в законодавстві, а типове положення про ці структурні підрозділи затверджене відповідним положенням Кабінету міністрів. Згідно з типовим положенням, начальник ГУ містобудування, архітектури і дизайну міського середовища є й головним архітектором міста.

«Вражає прагнення Київради правити чинне законодавство, а якщо говорити точніше, порушувати чинне законодавство», - сказав І.СОКОЛОВ.

Він уточнив, що створення Служби головного архітектора розділяє повноваження начальника ГУ містобудування, архітектури і дизайну міського середовища і головного архітектора Києва.

«Виходить, що головний архітектор міста згідно із запропонованою структурою практично позбавлений повноважень і права в управлінні територією міста Києва. Запропонований варіант розподілу повноважень носить дуже неефективну і нераціональну структуру для здійснення містобудівної діяльності в місті Києві», - вважає І.СОКОЛОВ.

Він додав, що рішення сесії Київради може створити умови для соціальної напруженості в регіоні.

«Головний архітектор міста Києва повинен мати повний комплект відповідних повноважень для того, щоб раціонально і ефективно керувати цією територією. Такі дії Київради дуже небажані з тієї точки зору, що вони подають для решти регіонів далеко не кращий приклад», - підкреслив заступник міністра.

І.СОКОЛОВ звернувся до депутатів Київради з проханням переглянути це рішення і узгодити його з чинним законодавством.

Зокрема, міністерство має намір звернутися за роз`ясненнями до Київської державної міської адміністрації щодо розподілу повноважень між двома структурними підрозділами.

Заступник міністра додав, що надалі міністерство планує звернутися в держслужбу, котра має давати оцінку таким кадровим призначенням, а також у правоохоронні органи.

Мінрегіонбуд також наполягає, щоб КМДА вжила заходи для прискорення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника Управління – головного архітектора Києва за участю Київської організації Національної спілки архітекторів України (НСАУ) та узгодженні кандидатури на цю посаду з міністерством.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіонбуд підтримує кандидатуру Сергія ЦЕЛОВАЛЬНИКА на заміщення посади начальника Управління – головного архітектора Києва.

У свою чергу, перший віце-президент НСАУ Володимир ГУСАКОВ, віце-президент НСАУ Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК і голова Київської організації НСАУ Вадим ЖЕЖЕРІН також виступають проти створення Служби головного архітектора Києва і просять депутатів Київради розібратися в правомірності створенні такої структури.

27 травня ц.р. Київська міська рада прийняла рішення про створення у складі міської державної адміністрації Служби головного архітектора столиці.

Згідно з рішенням, службу очолюватиме головний архітектор столиці, який буде підпорядкований Київському міському голові та його заступнику.

До функцій Служби головного архітектора столиці, зокрема, віднесені контроль над сферою будівництва в місті і реалізація затвердженої містобудівної політики. У підпорядкуванні головного архітектора Києва перебуватиме Головне управління містобудування, а також ряд інших профільних управлінь КМДА.