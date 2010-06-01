Кілери застрелили ковбасного мільйонера

У Німеччині вчинено замовлене вбивство 80-річного мільйонера Клауса Кандауроффа, повідомляє Лента.ру з посиланням на Bild. Кандаурофф був застрелений невідомими на порозі своєї вілли пізно ввечері у суботу.

Камери відеоспостереження зафіксували двох чоловіків, які чекали мільйонера, сховавшись за кущами. Коли о 22:15 він приїхав додому на своєму "Мерседесі" S 500 і почав відкривати двері ключем, вони вийшли з укриття і вбили його пострілом в потилицю, після чого втікли.

Наголошується, що Клаус Кандаурофф зробив мільйони на торгівлі м`ясом і ковбасою, почавши з простого продавця птиці. Він є власником дорогої нерухомості, серед іншого йому належав чотиризірковий готель Hotel Seehof.

Поліція поки нічого не може сказати про можливі мотиви замовного вбивства. Тим часом один із працівників м`ясопереробного заводу, що належить сім`ї Клауса Кандауроффа, заявив, що за вбивством стоять "східноєвропейці", які бояться конкуренції з боку німецького підприємства.