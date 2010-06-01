Завтра буде спекотно

Завтра в Україні потеплішає до 30°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 2 червня в західних областях хмарно з проясненнями, дощі, грози, місцями сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с, в Карпатах дуже сильні дощі. Температура вночі - 10-15°, вдень - 20-25°. На решті території мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, лише на Лівобережжі переважно без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі - 13-18°, на узбережжі морів - до 20°, вдень - 25-30°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі - 13-18°, вдень - 25-30°.

У Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, при грозі поривчастий. Температура вночі - 15-17°, вдень - 27-29°.

1 червня температура води в Чорному та Азовському морях 19-24°, в районі Феодосії та Алушти 14-17°, в Дніпрі біля Києва 19°.