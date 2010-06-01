Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився, порівняно з 31 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., із продажу – в межах 7,94-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,2% відучора й сьогодні становить 9,63 грн./евро, продажу – на 0,5% - до 9,81 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,70 грн./євро, з продажу – в межах 9,67-9,87 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 31 травня знизився на 0,7%, і сьогодні становить 0,2484 грн./рубль, курс продажу – на 0,8%, до 0,2586 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2380-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., із продажу – в межах 7,94-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,5% відучора й сьогодні становить 9,62 грн./евро, продажу – на 0,6% - до 9,76 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,68 грн./євро, з продажу – в межах 9,67-9,87 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,2%, порівняно з 31 травня, й сьогодні становить 0,2493 грн./рубль, продажу – на 0,5% - до 0,2589 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2380-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,96 грн., євро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,95 грн., євро – 9,50/9,95 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,905/7,945 грн., євро – 9,55/9,85 грн., рубль – 0,2500/0,2570 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 1 червня, становить: гривні до долара США – 7,9251, до євро – 9,753421, до російського рубля – 0,25781.