Найбільший попит у Києві мають квартири вартістю до 100 тис. дол.

У травні цього року найбільший попит у Києві мали квартири вартістю до 100 тис. дол.

Про це йдеться в аналітичному огляді ринку житлової нерухомості, підготовленому мережею агентств нерухомості Real Druzi.

В огляді наголошується, що другою за чисельністю групою покупців були бажаючі придбати нерухомість за 50-75 тис. дол., на бюджет 100-150 тис. дол. орієнтувалися 15% покупців.

Пік інтересу в травні припав на три цінові групи квартир: до 120 тис. дол. (2- і 3-кімнатні квартири у спальних масивах), до 80 тис. дол. (1-кімнатні квартири в центральних районах) і 50-70 тис. дол. (1-кімнатні квартири у спальних масивах).

При цьому 79% клієнтів орієнтувалися на власні готівкові кошти. Кількість покупців, що вдаються до іпотеки, в травні становила близько 5%. Зазначається, що 93% клієнтів купували нерухомість для власного проживання.

Основними мотивами придбання квартири для власного проживання були поліпшення житлових умов (зміна масиву на кращий варіант, збільшення житлової площі) (46% від загальної кількості) і придбання першої нерухомості (33%). Кількість клієнтів, бажаючих розміняти квартиру на дві з доплатою, у травні становила 13%.

Фахівці зазначають, що для 1-кімнатних квартир рівень торгу в травні становив 2-10% (залежно від первинної ціни), для 2-кімнатних – 4-14%. Більш значний рівень торгу був характерний для квартир вищого цінового сегменту.

За даними агентства, середня ціна 1 кв. м квартир на вторинному ринку Києва у травні становила 2127 дол., що на 1,29% більше, ніж у квітні.

За прогнозами Real Druzi, багато продавців у червні будуть більш поступливими у бажанні продати квартиру до сезону відпусток, тому очікування покупців можуть виправдатися. Також до кінця місяця можливе незначне скорочення обсягу пропозицій на ринку, багато власників відкладуть продаж до осені, сподіваючись реалізувати квартиру дорожче з підвищенням рівня ділової активності.

Аналітики агентства припускають, що у червні ціни залишиться на тому ж рівні, можлива корекція цін по об`єктах із спочатку завищеною ціною. При цьому може трохи зрости частка покупців, що вдаються до позикових коштів для придбання квартири.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено понад 20 тисяч об`єктів житлової і комерційної нерухомості Києва і Київської області.