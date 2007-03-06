«Як житимуть кияни у 2007 році?» Прес-конференція Анатолія Семиноги в УНІАН

7 березня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція народного депутата України, керівника Київської міської організації «ВО «Батьківщина» Анатолія Семиноги на тему: «Як житимуть кияни протягом 2007 року? Хто захищатиме їхні інтереси?» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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