Мер Києва заявляє, що не планує підвищувати тарифи для населення

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що мерія не планує восени підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги для населення, а оприлюднені тарифи на тепло та гарячу воду, які передбачається ввести з 1 липня ц.р., ще можуть коригуватися.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації коментарі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Хочу відзначити, що інформація, яка з’явилась сьогодні у засобах масової інформації щодо запланованого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги цієї осені, – не відповідає дійсності. Жодних таких пропозицій досі не розглядалось», – наголосив столичний міський голова.

Крім того, він заявив, що розпорядження КМДА від 31 травня 2010 року № 392 щодо поновлення дії тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, чинність яких була призупинена 1 жовтня 2009 р. у зв’язку з підписанням тристороннього меморандуму, було оприлюднене з метою подальшого його обговорення з громадськими інститутами та отриманням експертної оцінки профільних урядових структур, тобто його редакція не є остаточною.

«Оприлюднення розпорядження – це один із необхідних пунктів дотримання офіційної процедури введення в дію або коригування документу. На виконання рішення Міністерства житлово-комунального господарства щодо поступового приведення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованих, наші фахівці здійснили відповідні розрахунки, на основі яких було складене і підписане дане розпорядження. Наразі його зміст детально вивчається Міністерством житлово-комунального господарства та Міністерством економіки України», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що незалежно від того, будуть змінені тарифи чи ні, – кияни продовжуватимуть отримувати належні субсидії на сплату комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, вчора муніципальна газета “Хрещатик” оприлюднила розпорядження КМДА від 31 травня 2010 року № 392, згідно з яким у Києві з 1 липня тариф на гарячу воду зросте в порівнянні з нинішнім на 29%, на опалення - на 41%.

Так, тариф на гарячу воду за наявності засобу обліку води з 1 липня встановлено, згідно з розпорядженням, на рівні 11,75 грн. за 1 куб. м. (зараз 8,80 грн.), за його відсутності в квартирах з ваннами, обладнаними душем, – 41,14 грн. на одну особу на місяць (зараз 30,8 грн.).

Розмір тарифу на централізоване опалення становитиме з 1 липня 2,26 грн. за 1 кв. м. опалювальної площі (зараз 1,6 грн.).

Крім того, у розпорядженні зазначається, що Головне управління з питань цінової політики КМДА за результатами отриманих підприємствами висновків Державної інспекції з контролю за цінами повинно підготувати проект розпорядження про поетапне, з 1 вересня та 1 листопада, приведення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води до економічно обгрунтованого рівня.

Після опублікування у муніципальній газеті “Хрещатик” розпорядження КМДА набуває чинності.