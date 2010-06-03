Створення прозорого ринку сільгоспземель призначене на 2012 р.

Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачає створення до кінця 2012 року прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення на основі єдиної системи земельного кадастру.

Цей документ схвалений Комітетом з економічних реформ при Президенті України.

Згідно з документом, розміщеним на сайті Президента України, для створення прозорого ринку землі планується розробити ефективний механізм обороту земель сільськогосподарського призначення, створити електронний загальнодержавний кадастр землі і відповідну земельно-інформаційну базу даних, провести інвентаризацію земельних ресурсів, а також спростити механізм виділення земельних ділянок під будівництво.

При цьому до кінця 2012 року передбачається створити ефективні професійні державні служби, які б відповідали за ведення кадастру і реєстрацію прав власності на землю.

Для реалізації наміченого планується прийняти законопроекти «Про ринок земель» і «Про державний земельний кадастр». Нагадаємо, ухвалення цих законів необхідне для відміни мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Результатом земельних реформ має стати функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президенті України, реалізовуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.