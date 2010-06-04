ЗМІ: Хорошковський змінив пріоритети в контррозвідці

Служба безпеки України змінила пріоритети контррозвідувальної роботи, пише газета «Коммерсант-Украина» (№92 від 4 червня).

За інформацією газети, тепер напрямом номер один у Департаменті контррозвідки є захист від діяльності не російських, а американських спецслужб.

У березні, після призначення головою СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, було здійснено структурні зміни, що відображають зміну пріоритетів служби. За інформацією газети, була проведена реорганізація Департаменту контррозвідки, зокрема, одного з його управлінь – із захисту інтересів України від іноземних спецслужб.

Так, було переформатовано "Перший відділ", який раніше займався захистом інтересів України від російських спецслужб. Нумерація відділів в цьому управлінні СБУ відображає пріоритети відомства в контррозвідувальній роботі. "Це я намагався піти таким шляхом – вводячи нумерацію, – розповів газеті колишній голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО (очолював відомство з 2006 по 2010 рік). – Так і ФСБ, наскільки мені відомо, працює, й інші спецслужби: назв не використовують, лише нумерацію".

За інформацією «Коммерсанта», нинішній склад "Першого відділу" займається протидією американській розвідці на території держави, і саме цей напрям тепер є ключовим для контррозвідки.

Що стосується російського напряму, то кількість співробітників, які займаються ним, скорочене майже на чверть. Зараз захистом інтересів країни від російських спецслужб займається "Четвертий відділ", і це, за словами співбесідників газети, чітко відображає пріоритети СБУ у сфері контррозвідки.

Раніше в інтерв`ю виданню, відповідаючи на питання про зміну пріоритетів відомства, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив: "Те, що раніше називалося російським напрямом, безумовно, як і решта всіх напрямів, працюватиме далі. У нас – Служба безпеки України, і ми використовуватимемо всі можливості для відстоювання українських інтересів".

В.НАЛИВАЙЧЕНКО в розмові з газетою зазначив, що завдання і пріоритети СБУ визначаються Президентом: "Спецслужба – не творча організація, вона узгоджує свої дії з керівником держави". При цьому він відзначив, що контррозвідувальна робота, як правило, вишикується відповідно до актуальних погроз і часто грунтується на оперативній інформації. "Контррозвідка завжди дуже реальна і працює не в теорії – не з Інтернету одержує інформацію, – а залежно від того, хто на нашій території поводиться агресивно, недружньо і незаконно. Вона і відрізняється від розвідки тим, що працює відповідно до реальних погроз", – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО (НУ-НС) не схильний пов`язувати інформацію про зміну пріоритетів контррозвідувальної роботи зі зміною зовнішньополітичного курсу України. "Я б не проводив таку паралель, – сказав він. – Зрозуміло, що враховується характер відносин між країнами. Проте, у світі відомі факти, коли крадуться секрети і вербуються громадяни розвідками тих країн, які на вищому рівні мають партнерські і дружні відносини".

Секретар Комітету ВР з нацбезпеки Юрій САМОЙЛЕНКО (Партія регіонів), який є зараз позаштатним радником Президента з силових питань, категорично спростував зміну будь-яких пріоритетів у контррозвідувальній роботі СБУ. "Я авторитетно заявляю: ніяких пріоритетів Валерій Іванович (ХОРОШКОВСЬКИЙ) не міняв, і ми не виділяємо Америку як супротивника чи протидіючу спецслужбу номер один, – заявив він виданню. – У контррозвідки є певні завдання, і якщо росіяни порушуватимуть наше законодавство, будемо їм личаки плести, якщо американці – значить, американцям".

Разом з тим, Ю.САМОЙЛЕНКО визнав, що в спецслужбі було проведено зміни, які покликані позбутися штучного нагнітання відносин з Росією. "Реорганізацію ХОРОШКОВСЬКИЙ провів одну: поставив більш конкретні завдання, щоб ніхто не займався дурницями, а пріоритети залишилися колишні, і ми штучно не робимо нашими супротивниками ні росіян, ні американців".