У Києві починається міжнарождний турнір “Тілоохоронець-2010”

5-6 червня у Києві відбудеться ІІ відкритий турнір Київської асоціації бодігардів «Тілоохоронець - 2010».

Як повідомили УНІАН організатори турніру, турнір стартує в спортивно-стрілецькому комплексі «Снайпер».

У день відкриття 12 команд тілоохоронців, що представлятимуть державні та приватні структури України, Росії та Білорусі, будуть змагатись у номінації «Організація та проведення заходів по забезпеченню безпеки особи, що знаходиться під охороною, в різних умовах».

Спостерігачі з Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції та кваліфіковані судді міжнародної категорії з Росії й України визначатимуть переможців у боротьбі тілоохоронців.

6 червня у Києві на Хрещатику о 12.00 пройде показовий виступ команд з контраварійного водіння автомобілів, пішого та автомобільного супроводу VIP-особи.

Організатори запрошують всіх киян та гостей столиці на відкритий турнір тілоохоронців.