За травневий газ Нафтогаз віддав Газпрому 5,8 мільярдів

НАК «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» 5,8 млрд. грн. за імпортований у травні природний газ.

Про це сказав міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО сьогодні під час селекторної наради під головуванням першого віце-прем’єр-міністра Андрія КЛЮЄВА з питань розрахунків за спожиті енергоносії, повідомляє Урядовий портал.

«Вчора був здійснений платіж НАК «Нафтогаз України» російському «Газпрому» в обсязі 5,8 млрд. грн. за спожитий країною газ у попередньому місяці», - наголосив Ю.БОЙКО.

Міністр додав, що уряд виконує свої зобов’язання, попри існуючі на сьогодні складнощі з розрахунками за газ всередині країни.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактами купівлі-продажу і транзиту газу, а також доповненням до них, НАК «Нафтогаз України» повинна оплачувати вартість купленого газу щомісячно не пізніше 7-го числа наступного місяця. «Газпром», у свою чергу, 80% вартості транзиту газу повинен оплачувати до 6-го числа наступного місяця, 20% – до 20-го числа наступного місяця.