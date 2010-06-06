Азаров: місцеві підприємства здатні задовольнити вибагливі смаки
Привітання з професійним святом
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав працівників місцевої промисловості з професійним святом.
“На місцевих промислових підприємствах, які є сьогодні практично у кожному місті, працюють досвідчені спеціалісти галузі: дизайнери, модельєри, технологи та інші висококваліфіковані робітники. Підприємства здатні забезпечити споживачів продукцією, що задовольняє вимогливі смаки та потреби у виробах домашнього вжитку”, - зазначив М.АЗАРОВ у своєму привітанні, оприлюдненому на Урядовому порталі.
За словами прем’єра, уряд поважає та цінує нелегку працю всіх трудових колективів і щиро бажає їм успіхів у освоєнні нових сучасних технологій та укладанні вигідних угод.
М.АЗАРОВ побажав працівникам місцевої промисловості міцного здоров’я, добра і благополуччя.
*** День працівників місцевої промисловості відзначається в Україні щорічно в першу неділю червня.