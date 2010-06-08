Студент юрфаку спеціалізувався на розбійних нападах

18:13, 08 червня 2010
Суспільство
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Одному бізнесмену вдалося відбитися

У Ніжині Чернігівської області на родину підприємця було скоєно розбійний напад.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС в області, розбійний напад на будинок ніжинського приватного підприємця скоїли двоє невідомих чоловіків, які увірвалися до помешкання з пістолетами та в масках. Бізнесмен став захищати сім`ю. Вибивши зброю з рук одного з нападників, він зірвав з нього маску і забрав пістолет, але інший здійснив у нього чотири постріли, завдавши три вогнепальні непроникаючі поранення грудної клітини.

Незважаючи на поранення, чоловік зміг наздогнати одного з нападників.

Коли ж на місце пригоди прибули правоохоронці, вони затримали зловмисника. Ним виявися 23-річний студент-заочник юридичного факультету одного з столичних навчальних закладів. Він уже мав судимість за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

На вулиці, метрів за триста від будинку підприємця, міліціонери виявили автомобіль зловмисників, а в салоні – обрізок металевої труби та ще одну маску – в`язану шапку з прорізами для очей.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ст. 187 КК України (розбій).

У ході проведених оперативно-розшукових заходів, правоохоронців становили особу іншого зловмисника, а вже через два дні його затримали на території Київської області. 25-річний чоловік теж був судимий за аналогічні злочини, як і його напарник. На сьогодні доведено причетність цього кримінального дуету до двох розбійних нападів, скоєних у місті Ніжині.

Обох зловмисників поміщено до ізолятора тимчасового тримання Ніжинського міськвідділу. Розслідування триває.

Затриманих перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів на території Чернігівської області.

 

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