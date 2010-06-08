Генпродюсер: з новими частотами ТВі став би серйозним конкурентом

Ініціатори позову до ТВі побоюються, що з отриманням нових частот телеканал почне складати їм істотну конкуренцію.

Про це в інтерв`ю «Главкому» заявив генеральний продюсер ТВі Сергій ДЕМ`ЯНЧУК.

«Ми отримали частоти для розвитку. Тому вони (U.A.Inter Media Group - УНІАН) захотіли їх відібрати. Неправда, що ми їм не конкуренти. Глядач - він один для всіх, а тому всі канали між собою конкурують. Якщо порівнювати сьогоднішню ситуацію з тим же періодом минулого року, наш канал без збільшення покриття виріс у рейтингу на 30%! З початку року у нас добра динаміка росту по кабелю і по супутнику», - сказав генпродюсер ТВі.

За його словами, глядачі все активніше починають дивитися ТВі. «Ми вдвічі збільшили обсяг інформаційного мовлення. У нас з травня - два випуски новин, щоденна політична програма «Правда» з ведучими Віталієм ПОРТНІКОВИМ і Романом СКРИПІНИМ, проект журналістських розслідувань з Артемом ШЕВЧЕНКО. Минулої суботи ми запустили спільний проект з «Магнолія ТВ». У нас по неділях йде аналітична підсумкова програма «Чорне-біле» з Мустафою НАЄМОМ. Обсяг виробництва власного продукту у нас такий, як у національних телеканалів», - зазначив С.ДЕМ`ЯНЧУК.

«Звичайно, конкуренти бояться. Ми потенційно загрожуємо їх бізнес-інтересам», - додав генпродюсер телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 червня, суд задовольнив позов медіа-холдингу U.A.Inter Media Group до «5-го каналу» та ТВі. За словами члена спостережної ради «5-го каналу», народного депутата Юрія СТЕЦЯ, суд повністю задовольнив вимоги позивача та визнав недійсним рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення про надання частот «5-му каналу». «По факту - забрати ліцензію у «5 каналу» та телеканалу ТВі та інших телеканалів», - зазначив Ю.СТЕЦЬ.

Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що виконає рішення суду у конфлікті між медіа-холдингом U.A.Inter Media Group та «5-м каналом» і каналом ТВi. В заяві з цього приводу зазначається, що конфліктна ситуація, яка виникла у зв’язку із січневим конкурсом на вільні частоти, триває вже півроку. “Для Національної ради обов’язковим буде виконання його рішення, бо вона завжди будувала свою діяльність на засадах законності, захисту та сприяння розвитку телерадіоорганізацій України”, - наголошується в повідомленні.

7 червня редакційна рада “5-го каналу” звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому просить захистити журналістів у ситуації з судом. На думку колективу, на процес впливає власник медіа-холдингу U.A. Inter Media Group - голова СБУ, член Вищої ради юстиції Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Ця група оскаржувала рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 р. про виділення частот, що дісталися здебільшого каналу ТВі та “5 каналу”. Редакційна рада “5 каналу” вважає, що ситуація може призвести до втрати ліцензії. А отже, без роботи може опинитися півтисячний колектив, а Україна - підтвердити статус держави, в якій згортаються свободи.

Натомість В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав “неправдивими” звинувачення працівників “5-го каналу” на свою адресу.