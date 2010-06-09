Нацбанк дозволив ще одному банку не віддавати гроші

Національний банк України (НБУ) своєю постановою №263 від 8 червня ц.р. призначив тимчасову адміністрацію в ПАТ АБ «Синтез» (м. Київ) строком на 6 місяців – з 9 червня по 8 грудня 2010 року. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, тимчасовим адміністратором АБ «Синтез» призначено фізичну особу – незалежного експерта Євгена ЧЕЧІЛЯ.

При цьому зазначається, що на період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора Є.ЧЕЧІЛЯ в банку уповноважують на виконання функції тимчасового адміністратора АБ «Синтез» фізичну особу - незалежного експерта Олександра СМОЛЯНІНОВА (за договором з НБУ).

Також повідомляється, що з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану АБ «Синтез» введено повний мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці - з 9 червня 2010 до 8 вересня 2010 року.

Довідка УНІАН. АБ «Синтез» зареєстрований в 1993 р.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 377,315 млн. грн., зобов`язання – 280,416 млн. грн., власний капітал – 96,899 млн. грн., статутний капітал – 72,8 млн. грн.

Чистий прибуток банку за підсумками першого кварталу 2010 року становив 1,598 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 квітня основними акціонерами банку були: ТОВ «Преміум-плюс» - 24,96% і фізособа Олександр ЛОЙФЕНФЕЛЬД - 74,9192% акцій.