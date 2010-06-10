50% Чорноморського суднобудівного заводу віддадуть в СП з Росією

На базі Чорноморського суднобудівного заводу (ЧСЗ, м. Миколаїв) планується створити спільне підприємство (СП), до якого увійдуть сам ЧСЗ, російське ВАТ "Об`єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) і кілька українських підприємств. Про це РосБізнесКонсалтингу повідомили в прес-службі ОСК.

За даними ОСК, 50% акцій ЧСЗ будуть внесені до статутного капіталу СП. Які активи решти засновників будуть внесені в СП, поки не визначено. Модель СП буде розроблена протягом 2010 року. Нині розробляється програма завантаження майбутнього СП, зазначили в прес-службі. Воно виконуватиме як українські, так і російські замовлення.

Як заявив президент ОСК Роман Троценко на зустрічі з прем`єр-міністром РФ Володимиром Путіним, розглядається питання інтеграції в ОСК двох великих українських підприємств - "Зоря-Машпроект" і феодосійського заводу "Море". "Обидві компанії - державні підприємства України, які нині мають проблеми із завантаженням, і при інтеграції їх до ОСК ми могли б вирішити питання", - сказав голова корпорації.

Учора Президент Росії Дмитро Медведєв підписал указ, який передає Об`єднаній суднобудівній корпорації ряд підприємств і дає їй право займатися зовнішньоторговельними операціями і лізингом.

"Об`єднана суднобудівна корпорація - один з найпотужніших учасників процесу розвитку суднобудування в країні, проте ряд рішень, які передбачалося здійснити щодо корпорації, не були виконані, - сказав він на робочій зустрічі з Р.Троценко. - Тому я підписав указ про розвиток ВАТ "Об`єднаної суднобудівної корпорації", за яким відповідна частка участі, акції, інше майно передається вам, щоб ви могли ним управляти, працювати з ним, сподіваюся, що це оптимізує господарські процеси і створить можливості для виконання цілей самої корпорації".

Троценко подякував за підписання указу, який, за його словами, "завершує процес формування корпорації".