В Мінфіні РФ стверджують, що Росія Україні кредит не давала

Міністерство фінансів РФ уточнює, що кредит Україні по державній лінії не надавався.

Про це УНІАН повідомили у Мінфіні РФ.

«Угода про надання кредиту Україні не укладалася. Кредит по держлінії не надавався», - повідомили в Мінфіні РФ.

Нагадаємо, сьогодні, 10 червня, джерело в уряді повідомило наше агентство, що Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» кредит у розмірі 2 млрд. дол. терміном на півроку. Співбесідник відзначив, що гроші на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли.

При цьому він підкреслив, що даний кредит ніяк не пов`язаний з виділенням коштів для добудови реакторів Хмельницької АЕС.

Віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував це повідомлення, однак відзначив, що не може поки надати детальної інформації як щодо факту виділення кредиту, так і щодо його умов.