У цеху заводу "Дніпроспецсталь" виявлено артснаряд

Причини встановлюються

У цеху заводу "Дніпроспецсталь" виявлено артилерійський снаряд калібром 122 мм. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Запорізької облдержадміністрації, напередодні співробітниками групи розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення м. Запоріжжя, вилучено й знищено артснаряд калібром 122 мм, який було знайдено в копровому цеху ВАТ "Дніпроспецсталь". Причини й обставини появи боєприпасу в партії доставленої на ВАТ ДСС сировини встановлюються.

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