Хорошковський порушив справу за наслідками Стокгольмського арбітражу

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”.

Про це в інтерв`ю "Українській правді" повідомив голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що "нанесений збиток полягає у тому, що Україна має повернути РосУкрЕнерго додаткові обсяги газу у вигляді штрафних санкцій".

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ також спростував наявність у нього конфлікту інтересів у цьому питанні.

“Я не є партнером Дмитра ФІРТАША, і в газовій сфері у мене ніколи не було інтересів", - сказав він.

За словами голови СБУ, Д.ФІРТАШ має опціон на придбання частини акцій каналу "Інтер", однак він не реалізований.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал виніс ухвалу в ході тривалого спору між компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК «Нафтогаз України» щодо експропріації «Нафтогазом» в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу, який належав RosUkrEnergo.

До того ж Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

9 червня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО допустив оскарження Україною рішення Стокгольмського арбітражу у тяжбі між НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією у Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСИН (10% акцій).