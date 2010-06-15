Янукович не підтримує кредитування клієнтів без валютної виручки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не підтримує ідею відновлення валютного кредитування клієнтів банків, які не мають валютної виручки. Це витікає з поданого ним і зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування (№6517)

Як повідомлялося, значні обсяги виданих кредитів у валюті стали причиною погіршення якості кредитного портфеля комерційних банків після девальвації гривні в 2008 році. Для стабілізації ситуації в законодавчому порядку була прийнята норма, що забороняє кредитувати фізичних осіб в іноземній валюті. Крім того, Нацбанк України своєю ухвалою №406 наприкінці 2008 року встановив підвищені вимоги до норм резервування для валютних кредитів, виданих позичальникам, які не мають джерел надходження у валюті. Коефіцієнти резервування за такими валютними кредитами були підвищені, і залежно від класифікації кредитної операції, згідно з методикою Нацбанку («стандартна», «субстандартна», «під контролем»), встановлювалися на рівні 50-100%, що робило невигідним для банків такий вид операцій.

У свою чергу, Кабінет міністрів України виступив ініціатором відновлення валютного кредитування підприємств, які не мають валютних надходжень, і подав у Верховну Раду відповідний законопроект. Пунктом 7 кінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який був прийнятий парламентом 20 травня 2010 року (№6337), і на сайті Президента України значиться як підписаний (№2275-VI), фактично поновлюється валютне кредитування вказаних позичальників. Закон зобов`язує Національний банк України впродовж місяця з дня набуття його чинності пом`якшити встановлені в 2008 році вимоги і встановити коефіцієнт резервування на рівні не більше 3%.

Президент України в зареєстрованому у Верховній Раді 14 червня 2010 року законопроекті №6517 пропонує відмінити цю норму.