До золотовалютних резервів НБУ зараховані 2 мільярди доларів

Золотовалютні резерви Національного банку України з початку червня збільшилися на 2,131 млрд. дол. і сьогодні становлять 28,837 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції в середу.

Відповідаючи на питання про джерело такого істотного збільшення резервів, В.ЛИТВИЦЬКИЙ сказав: «Ви хочете знати, чи зайшли ці 2 млрд. дол.? Так, зайшли ці 2 млрд. дол. і зараховані до резервів. А куди вони підуть...», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 15 червня ц.р., перебуваючи з візитом у Люксембурзі, пообіцяв найближчим часом роз`яснити ситуацію щодо одержання Україною кредиту у розмірі 2 млрд. дол. від російського Внєшторгбанку.

"Я повернуся до України і розповім, добре?.. Тим паче, що тут ніякої таємниці немає. А є просто певні умови конфіденційності, які завжди дотримуються, коли держава виходить на фінансові ринки. До остаточного завершення угоди - інформація не розголошується. І ви про це чудово знаєте. Але в рамках того, що можна сказати, ми, звичайно, скажемо", - зазначив М.АЗАРОВ.

Раніше УНІАН з посиланням на джерело в уряді повідомляв, що кредитні кошти від російського ВТБ у розмірі 2 млрд. дол., надані під 6,7% річних, вже надійшли на рахунки Міністерства фінансів України.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував цю інформацію, проте зазначив, що не може поки що надати детальну інформацію як про факт виділення кредиту, так і про його умови. А заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА 15 червня ц.р. заявила, що рішення про російський кредит ще не ухвалювалося.

Довідка УНІАН. Валові міжнародні резерви Національного банку України в травні 2010 року, за оперативними даними, зросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. дол.