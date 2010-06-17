Профільне міністерство проти приватизації «Укрметротунельбуду»

Міністерство регіонального розвитку і будівництва виступає проти приватизації Української державної корпорації з будівництва метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд».

Про це журналістам повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА.

«Я вважаю, що він («Укрметротунельбуд» - УНІАН) має бути державним. Тому що є питання державного значення – це і спеціальні транспортні розв`язки, і військові питання, планування, стратегічні розробки транспортного зв`язку», - сказав він.

При цьому міністр відзначив, що необхідно визначитися з підпорядкуванням цієї корпорації. Він вважає, що «Укрметротунельбуд» має бути в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку.

«Мінрегіонбуд повинен допомагати в тому, що стосується будівельних робіт, планування, експертизи, а все решта – це Мінтранс», - додав міністр.

В.ЯЦУБА також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні колегії в міністерстві буде ухвалено рішення про надання решті державних корпорацій, які перебувають в управлінні Мінрегіонбуду, - «Укрбуд», «Укртрансбуд», «Укрмонтажспецбуд» - 2-3 місяців для відновлення їх роботи, виплат заборгованості із зарплати, після чого розглядатиметься питання про їх реорганізацію або роздержавлення.

«У них (державних корпорацій - УНІАН) залишилося по 5-6% державної ваги. Я вважаю, що ми сьогодні ухвалимо рішення, яким надамо їм 2-3 місяці для того, аби вони або поліпшили роботу і виплатили людям заробітну плату, яку вони на сьогодні не виплачують, або буде ухвалене рішення про роздержавлення цих структур», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2009 року було заявлено, що Українська будівельна корпорація «Укрбуд», Українська державна корпорація з транспортного будівництва «Укртрансбуд», Українська державна корпорація з виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд» і Українська корпорація з будівництва метрополітенів і тунелів «Укрметротунельбуд» будуть роздержавлені до 2013 року, оскільки більшість підприємств, які входять до складу даних корпорацій змінили форму власності і функціонують на будівельному ринку як недержавні.

Довідка УНІАН. Станом на 1 травня 2010 р. у складі корпорації «Укрбуд» частка державних підприємств становить 16,2%, у корпорації «Укрмонтажспецбуд» - 12,7%, у корпорації «Укртрансбуд» - 19,4%.

До складу корпорації «Укрметротунельбуд» на добровільних засадах входять 2 державні підприємства і 1 господарське товариство з державною часткою, управління державними корпоративними правами і майном якого здійснюють регіональне відділення ФДМ, Мінрегіонбуд і Мінтрансзв‘язку.

У корпорації «Укрбуд» майже чверть держпідприємств перебувають у стадії банкрутства і ліквідації, 7,5% державних підприємств займаються будівельною діяльністю.

У корпорації «Укрмонтажспецбуд» 8 із 17 держпідприємств оголошені банкрутами або не працюють, 1 держпідприємство займається будівельною діяльністю, 16 – проектуванням.

У корпорації «Укртрансбуд» 5 із 6 держпідприємств виконують будівельні роботи і одне підприємство («Трансметпром») – банкрут.