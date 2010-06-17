Укрсоцбанк: "Пузата хата" стала на шлях криміналу
"Починаємо максимальний тиск"
АКБ «Укрсоцбанк» має намір звернутися до правоохоронних органів щодо ситуації зі зміною керуючої компанії мережі ресторанів «Пузата хата».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив глава правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис ТІМОНЬКІН.
«Ми починаємо максимальний тиск з погляду кримінального переслідування», - сказав він.
Б.ТІМОНЬКІН пояснив, що з 2007 року банк надав мережі ресторанів «Пузата хата» кредитні кошти на 70 млн. дол. При цьому з лютого 2009 року у компанії розпочалися прострочення платежів з виплати відсотків. Після продовження банком кредитних ліній у квітні 2009 р. і збільшення статутного капіталу керуючої компанії мережі ресторанів у червні 2009 р., платіжна дисципліна поліпшилась. З лютого 2010 року компанія перестала виплачувати відсотки, відзначив глава правління банку.
«У березні ми побачили, що інкасація була припинена. З квітня жодна копійка грошей через банк не проходила», - сказав Б.ТІМОНЬКІН.
Водночас спроби банку розшукати офіційних осіб компанії нічим не закінчилися. Переговори з банком вела посередницька група.
«Нас годували обіцянками, що ми готові до реструктуризації, проте було створено нову групу управління проектом, яка вам запропонує план реструктуризації. В цей час всі компанії стали банкрутами», - відзначив глава правління банку.
Він пояснив, що «операційна компанія «Пузата хата» подала сама себе на банкрутство. З`явилася нова компанія – «ПХ Груп», на яку були перекладено операційні потоки. Тобто нова керуюча компанія, у якої немає боргів».
За словами Б.ТІМОНЬКІНА, у структурі компанії були дві компанії, одна з яких здійснювала операційну діяльність – орендувала приміщення, а друга – володіла 8 ресторанами (5 - у Києві, по одному – у Львові, Харкові і Дніпропетровську), які були у заставі у банку.
«У квітні всі ці компанії подали на самобанкрутство протягом одного-двох днів», - додав він.
За даними керівника банку, загальна сума заборгованості цих компаній становить 1,2 млрд. грн. При цьому оборот мережі ресторанів за 9 місяців становив 258 млн. грн.
«Відомий метод – штучної накрутки боргів, щоб у процесі банкрутства розмити дійсні борги», - сказав Б.ТІМОНЬКІН.
Він відзначив, що у процесі банкрутства одна з компаній-акціонерів мережі ресторанів подала апеляційну скаргу, що зробило недоступною справу для кредиторів.
«Ми однозначно оцінюємо ці дії як явно кримінального характеру», - додав глава правління банку.
Як повідомляв УНІАН, 16 червня у своєму відкритому зверненні керівництво і трудовий колектив мережі ресторанів «Пузата хата» звернулися до керівництва АКБ «Укрсоцбанк» з проханням погодитися на переговори про реструктуризацію кредиту.
Як наголошувалося у зверненні, «нинішня безкомпромісна позиція банку робить неминучим банкрутство «Пузатої хати». Дотепер багаторазові спроби керівництва «Пузатої хати» провести переговори щодо реструктуризації боргу не знаходили підтримки з боку менеджменту «Укрсоцбанку».