«Пузата хата» просить Укрсоцбанк сісти за стіл переговорів

Керівництво і трудовий колектив мережі ресторанів «Пузата хата» звертаються до керівництва АКБ «Укрсоцбанк» з проханням погодитися на переговори про реструктуризацію кредиту.

Про це йдеться у відкритому зверненні мережі ресторанів «Пузата хата» до керівництва «Укрсоцбанку», текст якого передано УНІАН.

Як відзначає у зверненні, «керівництво і трудовий колектив мережі ресторанів «Пузата хата» змушені відкрито звернутися до керівництва АКБ «Укрсоцбанк», який входить у Unicredit. Group, з проханням погодитися на переговори про реструктуризацію кредиту. Нинішня безкомпромісна позиція банку робить неминучим банкрутство «Пузатої хати». Досі багаторазові спроби керівництва «Пузатої хати» провести переговори про реструктуризацію боргу не знаходили підтримки з боку менеджменту «Укрсоцбанку».

Як наголошується в документі, «в 2007 році «Укрсоцбанк» видав «Пузатій хаті» 50-мільйонний валютний кредит із ставкою 11%. Рентабельність компанії на той момент становила характерні для галузі швидкого харчування 10%. Пізніше, в 2008 році сума кредитних коштів була збільшена до 70 млн. дол. Також за ініціативою банку було збільшено процентну ставку. Кредит було видано на розвиток мережі ресторанів. Банк повністю контролював цільове витрачання коштів. Компанія справно обслуговувала позику і розвивала свою діяльність, збудувавши 22 нові ресторани».

Як відзначає «Пузата хата», «доки долар коштував 5 грн., сума щомісячних виплат за кредитом становила 4 млн. грн. Після різкого обвалу курсу гривні сума виплат виросла до 7 млн. грн. на місяць. Крім того, криза призвела до падіння оборотів компанії на 20%. На докризові показники компанії вдалося повернутися лише восени 2009 року. Наступного удару по стабільності мережі ресторанів завдала епідемія грипу, наслідки якого вдалося подолати лише через чотири місяці».

Водночас, сьогодні робота «Пузатої хати» вирівнялася, оборот стабілізувався і вийшов на докризовий рівень у гривневому обрахунку, що дає привід для оптимізму.

«Пузата хата» відзначає, що обслуговувала кредит у повному обсягу до квітня 2010 року. Проте компанія через вказані вище причини втратила рентабельність, нагромаджена заборгованість перед постачальниками досягла критичної маси і на початку квітня 2010 року ряд постачальників «Пузатої хати» подали позови про банкрутство мережі ресторанів.

Компанія відзначає, що «багато разів зверталася до керівництва «Укрсоцбанку» з проханням переглянути графік та умови обслуговування кредиту. Але банк наполягав на незмінності умов кредитної угоди…».

При цьому у зверненні наголошується, що «водночас інвестиційні банкіри Unicredit Group неодноразово пропонували керівництву «Пузатої хати» продати контрольний пакет акцій мережі ресторанів».

«Для компанії «Пузата хата» банкрутство є вкрай небажаним. Компанія не хоче банкрутства і прагне до взаємовигідної співпраці з «Укрсоцбанком» і постачальниками продукції. Банкрутство компанії призведе до втрати 5000 робочих місць і до зникнення мережі ресторанів, в яких щорічно харчуються 14,5 мільйона відвідувачів», - наголошується у зверненні керівництва і трудового колективу мережі ресторанів «Пузата хата».

Автори звернення просять керівництво «Укрсоцбанку» «без попередніх умов сісти за стіл переговорів і розпочати діалог про реструктуризацію боргу найбільшої національної української мережі ресторанів швидкого харчування».