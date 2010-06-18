ФДМУ поки що не уклав договір з покупцем «Луганськтепловозу»

Фонд державного майна України поки що не уклав договір купівлі-продажу з управляючою компанією «Брянський машинобудівний завод», яка перемогла на приватизаційному конкурсі з продажу державного пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду держмайна.

У прес-службі відмовилися прокоментувати, коли планується укладення договору, зазначивши, що «йде робота».

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні заявив журналістам, що уряд не виключає, що при аукціоні з продажу державного пакета акцій ВАТ "Луганськтепловоз" була змова компаній, що беруть участь в конкурсі.

Довідка УНІАН. 15 червня управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн.).