МЧС попереджає: прибуває вода на річках на заході країни

МНС попереджає про підвищення рівнів води у річках Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 19-21 червня на річках басейнів Сяну, Дністра в межах Львівської, Івано-Франківської областей, Прута, Сірету, рiчках Закарпаття очікується підвищення рiвня води на 0,5-1,5 м, на дiлянцi Тиси Великий Бичкiв-Вилок, в нижнiй течiї Боржави – 1,0-2,5 м над поточними рівнями.

При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку. У горах існує загроза утворення селевих потоків.