Санепідслужба перевірятиме мінеральну і солодку воду ціле літо
04:03, 19 червня 2010Суспільство
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Перший етап включав 25 найменувань
Державна санітарно-епідеміологічна служба України за дорученням головного державного санітарного лікаря Геннадія РОЖКОВА провела перший етап перевірки якості мінеральних вод України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, перевірка охопила 25 найменувань різних торгових марок. Результати експертизи буде оприлюднено комісією наступного тижня.
Повідомляється також, що Держсанепідслужба планує перевірити якість бутильованої води, зокрема, солодкої. Уточнюється, що відповідні перевірки проводитимуться в курортних зонах і окремих курортах, які профілюються на лікуванні водою.
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