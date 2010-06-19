Бродський: норма про податок на житло може повернутися до Кодексу

В уряді вважають за необхідне вдосконалити систему оподаткування житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

Він зазначив, що як основу, на сьогоднішній день в уряді розглядають варіант Польщі, де оподатковується житлова площа більше 33 кв. м на людину.

«Ми хочемо взяти польський, прогресивний, варіант – 33 метри на людину», - заявив М.БРОДСЬКИЙ.

При цьому він припустив, що норма про податок на житло може бути внесена депутатами до розгляду Податкового кодексу в другому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений Кабінетом міністрів.

Раніше планувалося, що документом буде введено податок на житло в квартирах площею більше 300 кв. м і будинки площею більше 500 кв. м, проте до представленого варіанту проекту Податкового кодексу відповідна норма не ввійшла.