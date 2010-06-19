Скандального віце-мера Одеси звільнили під підписку про невиїзд

Слідчий Одеського обласного управління міліції, який розслідує кримінальну справу проти віце-мера Одеси Вахтанга УБІРІЇ, учора ввечері ухвалив рішення обрати запобіжний захід для чиновника у вигляді підписки про невиїзд.

Про це повідомив УНІАН адвокат чиновника Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, «лікарі не дозволили бійцям «Беркута», які прибулим разом зі слідчим, доставити пацієнта В.УБІРІЮ до Приморського райсуду Одеси, який повинен був визначити запобіжний захід чиновнику на період досудового слідства за фактом стрілянини на полігоні твердих побутових відходів «Дальницькі кар`єри».

«Прибулим співробітникам міліції лікарі заявили, що стан пацієнта В.УБІРІЇ вкрай важкий – він на межі інсульту. Бригади «швидкої допомоги» відмовилися транспортувати чиновника з лікарні. Після цього слідчий на місці прийняв рішення: обрати чиновнику запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд», - додав адвокат.

У свою чергу одеський правозахисник Валерій КОЧЕТОВ заявив в інтерв`ю УНІАН, що «міліція чомусь не проводить слідчих дій відносно озброєних автоматами бійців спецпідрозділу «Титан», а також охоронної фірми ТОВ «Союз», які намагалися силою захопити територію комунального підприємства «Одескомунтранс».

Тим часом, підкреслив керівник Одеської правозахисної академії В.КОЧЕТОВ, «саме внаслідок вчиненого рейдерами беззаконня на території комунального підприємства стався конфлікт, саме цю групу людей намагався зупинити пострілом у повітря віце-мер Одеси В.УБІРІЯ, виконуючи свої посадові обов`язки».

Як повідомлялося, 11 червня в Одесі заявили про рейдерське захоплення сміттєвого полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри». В.УБІРІЯ, який прибув туди, під час суперечки дістав пістолет і вистрілив у повітря. 12 червня міліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на сміттєвому полігоні, а 15 червня віце-мера, який був госпіталізований з інфарктом, узяли під варту.

Сам віце-мер пояснює, що прагнув «напоумити рейдерів, які погрожували йому, й привернути увагу міліції» і тому вистрілив у повітря з пістолета, на який є всі необхідні документи.

17 червня В.УБІРІЮ було відсторонено від роботи на час розслідування.