Адвокат: віце-мера Одеси повезли в невідомому напрямку

Суддя Приморського районного суду Одеси Вадим КОВАЛЕНКО продовжив до 25 червня затримання віце-мера міста Вахтанга УБІРІЇ, проти якого слідчим облуправління міліції порушено кримінальну справу за ознаками ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив адвокат В.УБІРІЇ – Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, «в будівлю суду В.УБІРІЮ доставили з реанімаційного відділення лікарні в одних штанах, без супроводу лікарів, які могли б надати йому допомогу. Це – прояв неповаги не тільки до нього як до людини і громадянина, але й до суду і закону».

«Проте співробітники міліції застосували силове захоплення і доставку В.УБІРІЇ до суду, причому можливість летального результату їх абсолютно не турбувала», - зауважив адвокат.

Після того, як В.УБІРІЯ внаслідок гіпертонічного кризу знепритомнів в залі суду, було викликано бригаду “швидкої допомоги”, яку також довго не пускали до суду, уточнив С.МАКОВЕЦЬКИЙ і додав, що стабілізувати тиск, «який становив 210 на 120, на думку медиків, на місці не було можливим».

Як зазначив С.МАКОВЕЦЬКИЙ, «важко не звернути увагу на те, що згідно законодавства, продовження термінів затримання може мати місце тільки у разі, якщо ці терміни ще не закінчилися. Термін затримання В.УБІРІЇ закінчився у п`ятницю о 22:26. Після цього до В.УБІРІЇ був застосований запобіжний захід – підписка про невиїзд».

За словами адвоката, після завершення засідання, на яке не допустили співробітників ЗМІ, В.УБІРІЮ вивезли в міліційній машині в невідомому напрямку, без супроводу медиків. «Суд не вирішив питання про місце перебування затриманого. Питання залишили відкритим, на розсуд слідчого», - додав С.МАКОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі заявили про рейдерском захоплення сміттєвого полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри». В.УБИРІЯ, прибувши туди, під час суперечки дістав пістолет і вистрелив у повітря. 12 червня міліція порушила кримінальну справу за фактом стрілянини на сміттєвій полігоні, а 15 червня віце-мера, який був госпіталізований з інфарктом, взяли під варту.

Сам віце-мер пояснює, що прагнув «наставити на розум погрожуючих йому рейдерів і привернути увагу міліції» і тому зробив постріл у повітря з пістолета, на який у нього є всі необхідні документи.

17 червня В.УБІРІЮ було усунено від виконання службових обов’язків на час розслідування.

18 червня слідчий, який розслідує кримінальну справу відносно віце-мера, ухвалив рішення обрати запобіжний захід для чиновника у вигляді підписки про невиїзд.

Відповідну ухвалу слідчий виніс в лікарні, куди В.УБІРІЯ був госпіталізований напередодні з серцевою недостатністю і підвищеним артеріальним тиском.