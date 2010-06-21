Переговори з Білоруссю почнуться в «Газпромі» о 7.00

Білоруська сторона розраховує в понеділок рано вранці домовитися на переговорах в Москві щодо оплати за постачання російського газу, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Для цього в російську столицю вирушила делегація на чолі із заступником міністра економіки Анатолієм Філоновим. До її складу входять також представники керівництва Міненерго країни і ВАТ «Белтрансгаз».

Як повідомив перед від`їздом делегації перший заступник міністра енергетики Білорусії Едуард Товпенець, білорусько-російські переговори, що відбулися у суботу, в Санкт-Петербурзі не дали результатів. За його словами, «сторони обговорювали на них п`ять питань - результатів немає».

Тому, додав Товпенець, була досягнута домовленість, що білоруська делегація знову приїде «для уточнення різних питань, зокрема щодо націнок «Белтрансгазу», щодо транзиту тощо».

Білорусія, пояснює інформагентство, цього року в односторонньому порядку ухвалила платити за одержаний з Росії газ за торішньою ціною, яка нижче передбаченої контрактом. У результаті утворилася заборгованість білоруської сторони перед «Газпромом» у розмірі $192 млн. «Газпром» зажадав від «Белтрансгазу» погасити цю заборгованість до 21 червня. Інакше у понеділок з 10.00 за московським часом, відповідно до контракту, будуть введені обмеження на постачання газу до Білорусії.