Депутат отримав 5,5 років за хабар у 4 тисячі гривень

У Сумах Зарічний суд засудив депутата Сумської міської ради Романа ЧИПІРИСА до 5 років і 6 місяців позбавлення волі за отримання хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, до 5 років ув’язнення засуджений юрист, посередник цієї операції.

Разом з тим адвокат депутата Павло СОБІНА не згоден з вироком і має намір подавати апеляцію. «Вважаю, що суддя розглянув матеріали справи поверхнево», - заявив П.СОБІНА.

Як повідомляв УНІАН, депутат Сумської міської ради, член постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Р.ЧИПІРИС був затриманий у липні минулого року і весь цей час знаходився в СІЗО.

Р.ЧИПІРИС звинувачувався в отриманні хабара в розмірі 4 тис. грн., а приватний юрист - у посередництві.