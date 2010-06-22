Регіони можуть погасити борги за газ векселями

Міністерство з питань житлово-комунального господарства вважає прийнятним для регіонів розраховуватися з боргами за газ векселями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

«Ця схема хороша. Вона прийнятна для всіх областей. Однак не всі області зможуть нею скористатися, тому що економічна ситуація областей різна», - сказав він.

Ю.ХІВРИЧ відзначив, що якщо якась область сьогодні зможе «спрацювати по векселях», то міністерство працюватиме за такою схемою.

«Тому що це дає можливість нам скоротити борги і вийти на 15 жовтня з меншою заборгованістю, а отже, гарантовано мати газ. Це дає можливість сьогодні «Нафтогазу України» розрахуватися з Росією за той газ, який закачано у сховища, і той газ, який спожили», - пояснив він.

Міністр додав, що «Нафтогаз України» також зможе розрахуватися векселями за узяті раніше кредити на купівлю російського газу.

«Ми сьогодні порахували різницю в тарифах - по Україні без Київенерго вона становить сьогодні десь в межах 1 мільярда. Ми визначилися щодо розв’язання питання на державному рівні: ці борги не впливатимуть на розрахунки і пуск газу 15 жовтня», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня п.р. заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявляв про ініціативу київської мерії розробити постанову Кабміну, яка дала б право випустити торгові зобов`язання – векселі.

За його поясненням, будуть випущені векселі на різницю у тарифах, якими можна буде розрахуватися з Київенерго, Київводоканалом. Він повідомив, що ці векселі 3-4-5-річного терміну.

На думку А.ГОЛУБЧЕНКА, тарифи на житлово-комунальні послуги не підвищуватимуться з 1 липня за умови надання урядом дозволу столиці здійснити розрахунки з Київенерго і Київводоканалом за різницею у тарифах за допомогою векселів.