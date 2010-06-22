Утретє пограбований ювелірний магазин у Шостці

У Шостці Сумської області невідомий пограбував ювелірний магазин.

За останні півроку це вже третій подібний злочин у цьому місті, повідомив УНІАН співробітник Сектора зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Сумській області Андрій КОРЧАКА.

За його словами, чоловік у бейсболці розбив молотком вітрину і вкрав звідти ювелірні вироби – ланцюжки і браслети, кинув молоток і втік.

«Оскільки магазин не був забезпечений фізичною охороною, то пограбування відбулося досить швидко. За даним фактом порушено кримінальну справу. Міліція проводить оперативно-пошукові заходи», - сказав А.КОРЧАКА.