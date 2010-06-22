Утретє пограбований ювелірний магазин у Шостці
20:46, 22 червня 2010Суспільство
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Чоловік у бейсболці розбив вітрину
У Шостці Сумської області невідомий пограбував ювелірний магазин.
За останні півроку це вже третій подібний злочин у цьому місті, повідомив УНІАН співробітник Сектора зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Сумській області Андрій КОРЧАКА.
За його словами, чоловік у бейсболці розбив молотком вітрину і вкрав звідти ювелірні вироби – ланцюжки і браслети, кинув молоток і втік.
«Оскільки магазин не був забезпечений фізичною охороною, то пограбування відбулося досить швидко. За даним фактом порушено кримінальну справу. Міліція проводить оперативно-пошукові заходи», - сказав А.КОРЧАКА.
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