Євро на міжбанку знову падає

НБУ учора купляв долари

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9070/7,9200 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2553/0,2556, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 9,7190/9,7280. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2293/1,2295 (вівторок - 1,2313/1,2315). У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9107.

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