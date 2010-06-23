Сімферополь затопило (фото)

Двадцять п`ять бійців МНС і шість одиниць техніки ліквідовували підтоплення декількох вулиць і одного підземного переходу в Сімферополі, що сталися через сильну зливу 22 червня.

Жителі адміністративного центру Криму добиратися додому по коліно у воді, повідомила в середу прес-служба кримського управління МНС.

«У кримській столиці кількість опадів, за словами фахівців, не перевищила місячної норми - 12 мм. Але навіть такі незначні природні примхи стали для городян серйозним випробуванням. Сімферопольцям довелося буквально по коліно у воді добиратися додому - через дощі система зливових стоків вкотре підвела кримську столицю. Рятувальникам довелося кілька разів виїжджати на допомогу, щоб відкачати воду», - йдеться в прес-релізі.

За даними МНС, «особливо постраждали» вулиці Гридасова, Кечкеметська, Глінки, проспект Перемоги, в селищі ГРЕС поблизу Сімферополя затопило перехід.

Сильні дощі пройшли не лише в Сімферополі.

«За інформацією кримського гідрометцентру, найбільша кількість опадів випала в Нижньогірському районі - 36 мм, а також у Роздольненському (27 мм) і Чорноморському (14 мм) районах», - зазначає МНС.

Нагадаємо, на 23 червня в Криму оголошено штормове попередження – можливі сильні зливи, грози, град і шквальний вітер.

Фото агентства "е-Крым"