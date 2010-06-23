Водій маршрутки побив 57-річну жінку-водія тролейбуса

Сьогодні в Сумах близько 11.00 при в`їзді до обласного центру на вулиці Роменській водій маршрутного таксі побив 57-річну жінку-водія тролейбуса.

Як повідомив УНІАН начальник сектора зв`язків із громадськістю Сумського міського управління міліції Володимир КУЗЬМЕНКО, водій розвертала тролейбус на кінцевій зупинці. В цей час водій маршрутки, 1982 року народження, який також закінчував у цьому місці свій маршрут, почав обурюватися тим, що тролейбуси «вже набридли» й заважають розвертатися мікроавтобусам. Жінка зазначила, що в цьому місці передбачено розворот саме тролейбуса. Словесний конфлікт не сподобався «маршрутнику»: він увійшов до тролейбуса й розпочав бійку, вдаривши жінку кулаком і вибивши їй зуба.

«Наразі міліція проводить перевірку за даним фактом, оскільки водій тролейбуса написала відповідну заяву. Дії водія маршрутки, скоріш за все, можуть бути кваліфіковані як хуліганство, але не виключається можливість і порушення кримінальної справи», – розповів В.КУЗЬМЕНКО.