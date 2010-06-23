"Майн кампф" вільно продавали в Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом вільного продажу книги Адольфа Гітлера "Майн камф" ("Моя боротьба").

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, кримінальну справу було порушено за результатами перевірки після виходу газетної статті зі скаргами ветеранів на розповсюдження книги Гітлера "Майн камф".

"Ветерани праві в тому, що ця книга не може й не повинна лежати на прилавках магазинів, оскільки заборонена до розповсюдження через невідповідність вимогам законодавства України. Із цього приводу є відповідне рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, яка визнала книгу такою, що містить пропаганду фашизму й розпалення національної ворожнечі", - зазначили в прокуратурі.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу України за фактом розповсюдження творів, що пропагують культ насильства й жорстокості.

Розслідування проводить Київський райвідділ міліції м. Сімферополя.