Льовочкін: зміцнювати гривню було б недалекоглядно

В Адміністрації Президента не бачать потреби змінювати валютну політику Національного банку, яка сприяє експорту.

Про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП.

За його словами, керівництво НБУ проводить сьогодні зважену і ефективну за нинішніх ринкових умов курсову політику.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чому НБУ, в якого є достатні валютні резерви, останнім часом не робив валютних інтервенцій, сприяючи зміцненню курсу гривні, С.ЛЬОВОЧКІН сказав, «зміцнювати гривню в нинішній ситуації - це залазити в кишеню експортерам, які є найкрупнішими платниками податків, формують фонди оплати праці. Також цьому не сприяє кон’юнктура ринків. Отже крок на зміцнення гривні був би абсолютно недоцільним і недалекоглядним».