Де краще будувати дешеве житло?

Міністерство регіонального розвитку і будівництва України має намір до кінця червня визначитися із земельною ділянкою, на якій будуть збудовані демонстраційні будинки з використанням нових технологій (дешеве житло).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА.

«Нам Київська область запропонувала майданчики в Хотяновці і на Червоному хуторі. А позавчора виникла ще одна цікава пропозиція – на ВДНГ. Мені, наприклад, ця ідея найбільше подобається», - сказав він.

В.ЯЦУБА уточнив, що на ділянці в районі ВДНГ можна було б збудувати 10-15 невеликих будинків.

«Я думаю, що цього тижня ми ухвалимо остаточне рішення (щодо земельної ділянки - УНІАН)», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Мінрегіонбуд підтримує будівництво дешевого невисотного житла з використанням нових технологій. Йдеться про будівництво невисотних житлових будинків із застосуванням технології тришарової стіни, що складається з OSB-плити, утеплювача і гіпсокартону. В.ЯЦУБА пояснив, що такі технології дозволяють прискорити будівництво житла і практично удвічі знизити його вартість.

За даними міністерства, 17 компаній виявили бажання взяти участь у цьому проекті.

За попередніми даними, керівництво Київської області висловило готовність виділити землі для реалізації таких проектів, зокрема, запропонувало два варіанти розміщення вулиць: біля Борисполя, в Хотяновці. Також розглядається варіант будівництва будинків у районі станції метро «Червоний хутір» у Києві.