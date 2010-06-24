Україна хоче від Росії газових гарантій

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що для початку модернізації української газотранспортної системи потрібні гарантії Росії на обсяги поставок газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ю.БОЙКО сказав 23 червня на спільному брифінгу після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером ЕТТІНГЕРОМ.

“Потрібні гарантії обсягу газу на найближчі одне-два десятиріччя”, - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що в ході зустрічі з комісаром обговорив питання модернізації, у тому числі у контексті того, скільки українська ГТС зможе транспортувати газу в Європу після модернізації.

“Ми також обговорили моделі, які можуть застосовуватися”, - зазначив український міністр.

У свою чергу, комісар ЄС сказав, що Європа зацікавлена як у будівництві “Північного потоку”, так і в експлуатації української ГТС для транзиту російського газу.

“Найшвидший і найпростіший шлях – через Україну”, - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року у Брюсселі відбулась Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, за підсумками якої, зокрема, було підписано декларацію щодо фінансування модернізації і збільшення потужності української ГТС в обмін на забезпечення більшої прозорості українського газового ринку. Тоді Росія виступила проти Брюссельської декларації, заявивши, що питання збільшення можливостей труби на поставку газу не може вирішуватися без неї.