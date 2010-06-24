Вибух газу в Дніпродзержинську: є жертви

Одна людина загинула, шестеро госпіталізовані внаслідок вибуху у житловому будинку у Дніпродзержинську.

Про це УНІАН повідомили у ГУ МНС у Дніпропетровській області.

Вибух стався сьогодні о 3.50 у 5-під’їздному 4-поверховому житловому будинку у центрі міста на вулиці Сировця, 4, на другому поверсі. В результаті вибуху зруйновано перекриття між першим і другим поверхами у другому під’їзді. Після вибуху почалась пожежа, яка охопила 100 кв. метрів.

Внаслідок вибуху загинула жінка 1938 р.н. Ще шестеро людей госпіталізовані, троє з них, у тому числі дитина, перебувають у тяжкому стані. Причини вибуху не встановлені.

На місці працюють підрозділи МНС на чолі з начальником ГУ МНС в області Віктором БУТКІВСЬКИМ.