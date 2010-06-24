На міжбанку долар падає, євро росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9020/7,9100 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту впали – 0,2544/0,2548, котирування з євро-гривні пішли вгору – 9,7250/9,7385.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,2306/1,2308 (середа - 1,2293/95).

У середу, 23 червня, Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9104.