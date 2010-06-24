В Україну повертається спека

Завтра в Україні очікуються грозові дощі, у західних, центральних, південних областях та у Криму місцями сильні, в окремих пунктах град, лише у більшості північних областей без опадів.

Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-25°, у Дніпрі біля Києва 22°.