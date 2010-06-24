У Азарова придумали, чим ще можна відшкодувати ПДВ

Уряд у червні відшкодує заборгованість з повернення ПДВ зернотрейдерам за схемою відшкодування зерном через Аграрний фонд на 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

Крім того, він повідомив, що в травні цього року заборгованість з ПДВ була відшкодована за вказаною схемою на 200 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, заборгованість з відшкодування податку на додану вартість зернотрейдерам на квітень ц.р. склала 8 млрд. грн.

У березні 2010 року уряд М.Азарова ухвалив принципове рішення всю прострочену заборгованість за повернення ПДВ погашати держоблігаціями. Випустити облігації планується до 1 липня 2010 року. Попередні умови: термін 5 років, ставка прибутковості - 5,5%.