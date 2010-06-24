Янукович підписав закон про Державну програму розвитку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 травня ухвалила Закон України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

Державну програма розроблена відповідно до положень програми Президента України В.ЯНУКОВИЧА "Україна для людей" та угоди про створення коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи" у Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття - Україна.

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку країни, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на національну економіку у Державній програмі визначено термінові заходи Кабінету міністрів України, цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо реалізації державної політики у 2010 році.